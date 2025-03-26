Почему после сладостей нельзя чистить зубы

Проводить гигиену следует спустя время

Стоматологи постоянно напоминают нам о важности соблюдения гигиены полости и рта и о том, почему полезно чистить зубы. Однако для здоровья зубов важно не только их почистить, но и учесть время, когда проводится эта процедура. Так, врачи не рекомендуют чистить зубы сразу после того, как вы поели сладостей. Кажется абсурдом? Все не так примитивно.

«Когда человек ест что-то сладкое, бактерии в ротовой полости принимаются за активную переработку сахара, и при этом процессе происходит выделение кислоты, которая на некоторое время приводит к размягчению зубной эмали. Если в этот момент почистить зубы, вместе с налетом частично сойдет защитный слой. В дальнейшем это чревато ослаблением зубов, повышением их чувствительности и развитием кариеса», — говорят стоматологи.

Чтобы зубы не пострадали, следует выждать не менее получаса, а после приступить к очищению. За этот промежуток слюна нейтрализует кислотность, нормализует pH и восстановит эмаль. Избавиться от остатков еды в зубах до чистки поможет полоскание рта обычной водой или жевание резинки, не содержащей сахар.

Также не рекомендуется сразу чистить зубы после употребления цитрусовых фруктов, натуральных соков, газировок, разнообразных трав, зелени и овощей, в том числе чеснока, ревеня, щавеля, лука.