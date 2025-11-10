Некачественные духи могут вызывать нарушения гормонального фона

Какие еще проблемы бывают от плохой парфюмерии

У вас наверняка есть флакончик любимых духов, а может, вы даже относите себя к так называемым парфюмерным маньякам, имея на туалетном столике целую коллекцию ароматов под разный случай и настроение? Но уверены ли вы в качестве своей парфюмерии?

Соответствующие стандартам парфюмерные изделия имеют DataMatrix — разновидность QR-кода, используемую для маркировки в рамках национальной системы «Честный знак». DataMatrix — это шифр с информацией о производителе товара, виде, объеме и других важных данных. Сканируя код при помощи специальной программы, потребитель может удостовериться в подлинности товара и прочих основных характеристиках парфюмерной продукции.

«Одним из главных рисков использования некачественной парфюмерии является развитие аллергической реакции. Плохой парфюм часто содержит вредные химические вещества, красители и консерванты, которые вызывают раздражение кожи, зуд, покраснения и даже отек слизистых оболочек носа и глаз. У кого-то реакция проявляется незамедлительно, у других же симптомы аллергии возникают спустя некоторое время после контакта с ароматическими веществами», — говорят аллергологи-иммунологи.





Компоненты дешевых парфюмов нередко провоцируют головную боль и приступы мигрени. Это связано с высокими примесями синтетических соединений, раздражающих рецепторы нервной системы и приводящих к ухудшению самочувствия. Так что голова может заболеть от духов не только тогда, когда вам просто не подходит запах, но и когда во флакон налили жидкость сомнительного состава.

«Частое использование плохих духов чревато формированием бронхоспазмов или астмы. Токсичные компоненты способны проникнуть глубоко в дыхательные пути, запуская воспаление слизистой оболочки легких и бронхов. Особенно опасен контакт с такими ароматами для детей и пожилых людей, чья иммунная система менее устойчива к воздействию вредных веществ», — предупреждают врачи.

Некоторые дешевые ароматы содержат химикаты типа линалоола, бензилового и изопропилового спиртов, толуола и различных альдегидов, способных быть триггером не только для мигрени и аллергии, но и для нарушений в работе эндокринной системы. Вмешательство в естественный баланс гормонов может обернуться проблемами с репродуктивной сферой, щитовидной железой и другими серьезными заболеваниями.

Читайте также: Как на человека действуют духи с феромонами.

Смотрите еще: Этих компонентов не должно быть в вашей губной помаде.