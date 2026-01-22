Какие признаки говорят о формировании алкогольной зависимости

Если праздники закончились, а вы все еще отмечаете — это тревожный сигнал

Алкогольная зависимость является серьезным заболеванием, которое развивается постепенно и незаметно, поэтому очень важно вовремя распознать первые тревожные сигналы, чтобы предотвратить прогрессирование недуга. Так, если новогодние праздники завершились, а привычка ужинать с бокалом спиртного вас еще не отпустила — это может говорить о проблеме. Или, может, вы с нетерпением ждете каждой пятницы, чтобы пойти в бар или алкомаркет у дома, а каждая суббота превращается в потерянный день? Вы уже в опасности. Какие еще признаки могут означать формирование алкогольной зависимости?

«Среди физических симптомов выделяют повышение толерантности к алкоголю, когда возникает необходимость в увеличении дозы спиртного для достижения прежнего эффекта опьянения; абстинентный синдром — это появление неприятной симптоматики в виде головной боли, тремора рук, раздражительности при отказе от употребления спиртного; также выделяют потерю контроля над количеством выпитого — у человека нет возможности остановиться после первого бокала или рюмки», — информируют наркологи.

О том, что человек во власти зеленого змия, свидетельствуют и психологические изменения: постоянное желание выпить — мысли о спиртном становятся навязчивыми и занимают большую часть внимания; изменение круга общения — предпочтение отдается людям, употребляющим алкоголь, от старых друзей и увлечений человек отказывается; проблемы в личной и профессиональной сфере — ухудшение семейных отношений, снижение работоспособности, конфликты на работе.





В числе социальных последствий зависимости стоит отметить: негативное влияние на здоровье — диагностирование заболеваний печени, нервной системы, сердца и сосудов, а также поражение других органов, финансовые трудности — увеличение расходов на покупку алкоголя, игнорирование рационального распределения бюджета, правовые проблемы — участие в ДТП и правонарушениях, приводящих к юридическим последствиям.

«В первую стадию начальные признаки алкоголизма часто остаются незамеченными окружающими. Однако именно на этом этапе нужно обратить внимание на следующие проявления: регулярное желание употреблять алкоголь, увеличение частоты потребления спиртного, повышение настроения и улучшение самочувствия исключительно после приема алкоголя, постепенное повышение переносимости доз алкоголя, отсутствие выраженных признаков интоксикации даже при значительном количестве выпитого, начало изменений в поведении и привычках, уменьшение ответственности перед семьей и работой, сокращение активности вне употребления алкоголя», — говорят врачи.

Ранняя диагностика и своевременное обращение за медицинской помощью значительно повышают шансы на успешное лечение и возвращение к нормальной жизни. Если вы заметили у себя или близких подобные признаки, обратитесь к наркологу для консультации и обследования.

