Каждый знает свою условную норму алкоголя, при потреблении которой получается сохранять нормальное самочувствие. Но иногда организм может реагировать даже на малое количество спиртного неожиданным образом, и эти проявления указывают на то, что лучше воздержаться от алкоголя.
«Иммунная система способна дать особый ответ на компоненты алкоголя, при котором поднимается вопрос об аллергии или непереносимости спиртных напитков», — говорят наркологи.
Аллергия проявится сразу, как человек выпьет, симптомы будут в виде заложенности носа, насморка, затрудненного дыхания, покраснений кожных покровов. При непереносимости могут беспокоить нарушения со стороны пищеварительного тракта.
При обнаружении подобной симптоматики нужно прекратить употребление алкогольных напитков и проконсультироваться с доктором.