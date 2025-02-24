Признаки аллергии на алкоголь или его непереносимости

На какие реакции организма обратить внимание

Каждый знает свою условную норму алкоголя, при потреблении которой получается сохранять нормальное самочувствие. Но иногда организм может реагировать даже на малое количество спиртного неожиданным образом, и эти проявления указывают на то, что лучше воздержаться от алкоголя.

«Иммунная система способна дать особый ответ на компоненты алкоголя, при котором поднимается вопрос об аллергии или непереносимости спиртных напитков», — говорят наркологи.

Аллергия проявится сразу, как человек выпьет, симптомы будут в виде заложенности носа, насморка, затрудненного дыхания, покраснений кожных покровов. При непереносимости могут беспокоить нарушения со стороны пищеварительного тракта.

При обнаружении подобной симптоматики нужно прекратить употребление алкогольных напитков и проконсультироваться с доктором.