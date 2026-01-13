Наркологи Челябинской области ожидают всплеска алкогольных психозов

Обычно он наступает в конце января

Наркологи Челябинской области ждут традиционного всплеска алкогольных психозов, который приходится на конец января, сообщил главный врач областной клинической наркологической больницы профессор Борис Изаровский.

«Сами праздники для наркологической службы — это не проблема, а отдых: к нам поступает всего по 7—8 человек за день. И только 4—5-го числа мы начали входить в нормальный ритм, когда в стационары привозят до 25 человек в сутки. А после 20 января начнется всплеск алкогольных психозов и тяжелейших абстиненций», — говорит Изаровский.

Алкогольный психоз развивается из-за токсического поражения мозга. Он выражается в белой горячке или в галлюцинациях, иногда проявляется как депрессия. А вот тяжелая абстиненция проявляется уже на фоне отказа от алкоголя или значительного снижения дозы, к которой привык организм. Человек отмечает сердцебиение, повышенную потливость, тремор рук, ночные кошмары, агрессию, возможны также галлюцинации и эпилептические припадки… Без помощи медиков иногда уже не обойтись.

Новогодний всплеск — не единственный в течение года. Ситуация повторяется в конце мая — после майских праздников — и в конце ноября, если в начале месяца в календаре также сбегаются несколько красных дней рядом.

Зная это, отдельные пациенты сами ложатся в стационар, чтобы не уйти в запой в праздники.

«Кто-то приходит сам, а кого-то привозят близкие люди. Например, 30 декабря у нас было 12 госпитализаций, 31 декабря в стационар легли 6 человек. Многие уже выписались», — рассказывает Борис Изаровский.

Изаровский также отметил, что на Южном Урале уже несколько лет снижается число впервые выявленных людей с алкогольной зависимостью. Их считают по факту алкогольных психозов. За год в среднем в Челябинской области выявляют чуть более 800 таких пациентов. А всего на учете в Челябинской области стоят 24 тысячи человек с различной степенью алкогольной зависимости, из них 85% — мужчины.

«Увеличился возраст алкозависимых. С алкогольным психозом, как правило, поступают люди 45—55 лет. Молодых стало меньше. Почти нет подростков, а если есть, то это дети с психическими проблемами. Психически здоровые дети из нормальных семей под наблюдение наших специалистов сейчас не попадают», — говорит Изаровский.

О признаках развивающегося алкоголизма и стадиях болезни читайте в отдельном материале.

Также ранее мы рассказывали о том, как бесплатно снять тягу к спиртному.