Причиной постоянных болей в теле может быть фибромиалгия

Какие факторы вызывают это состояние

Фибромиалгия — это хроническое состояние, характеризующееся мышечно-скелетной болью, распространяющейся на все тело. Боль может проявляться в различных частях тела и отличаться по уровню интенсивности. Она часто описывается как ноющая, жгучая или пронизывающая.

«Люди с фибромиалгией, как правило, сообщают о постоянной усталости, даже после полноценного сна. Многие пациенты испытывают трудности с засыпанием или жалуются на частые пробуждения — виной тому может быть синдром беспокойных ног. Также отмечаются трудности с концентрацией, памятью и ясностью мышления. Имеется повышенная чувствительность к боли, шуму, свету и даже температурным изменениям. Тревога, панические атаки, раздражительность часто сопутствуют фибромиалгии», — говорят неврологи.

При фибромиалгии даже естественные движения способны привести к внезапным болям. Шея, затылок и колени отличаются повышенной чувствительностью, после пробуждения движения обычно скованны. Есть жалобы на онемение, покалывание, жжение кожи, пальцы на руках могут выделяться бледностью, колени, стопы и кисти рук — области, где порой определяются уплотнения. В ночные часы случается страдать от болезненных судорог и спазмов конечностей. Артериальное давление при фибромиалгии скачет.





Фибромиалгия может быть спровоцирована:

• сбоями в функционировании периферической и центральной нервных систем;

• травмами и их последствиями;

• нарушениями в гормональном фоне и эндокринными патологиями;

• регулярным пребыванием в психоэмоциональном напряжении;

• инфекционными и воспалительными процессами в организме;

• злоупотреблением сильнодействующих препаратов;

• аллергической реакцией на введение вакцины;

• дефицитом питательных компонентов в крови;

• сдавленными нервными и мышечными волокнами;

• слабым кровоснабжением головного мозга;

• патологическим расстройством сосудов.

С подозрением на фибромиалгию следует записаться к терапевту, далее врач направит к неврологу или ревматологу. Для лечения требуется назначение медикаментов — это бывают антидепрессанты, миорелаксанты, обезболивающие, противоотечные, противовоспалительные или иные группы препаратов. Облегчению состояния также способствуют процедуры массажа, грязелечения, электрофореза, обогащения организма кислородом и озоном, иглоукалывания, а еще занятия лечебной физкультурой.