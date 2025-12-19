Какие методы отбеливания разрушают зубы

Проведение процедуры в домашних условиях точно навредит эмали

Если вы хотите провести отбеливание зубов, лучше обратиться с этим к стоматологу, который не только сделает все правильно и безопасно, но и предварительно оценит состояние вашей эмали и уточнит, можно ли вообще проводить отбеливание в данном случае. Что касается отбеливания дома в ванной, для ваших зубов лучше, если в практике подобного не будет.

«Отбеливание зубов рисовой водой, содой, порошком из таблетки угля и подобными методами — все эти способы основаны на наличии грубых частиц абразива. Отбеливание достигается в таком случае за счет истирания эмали зубов с присутствующим в ней пигментом. Поэтому эффективность таких методов спорная, так как вред от абразивного износа в разы больше, чем эффект», — информирует врач — стоматолог-терапевт, старший лаборант кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета Минздрава России Анастасия Алексеевна Хритова.

Приемлемый метод отбеливания — профессиональный, хотя и к нему может быть противопоказание в виде индивидуальной непереносимости компонентов отбеливающих систем, беременности, возраста до 18 лет, воспалительных заболеваний полости рта, кариеса и его осложнений.

