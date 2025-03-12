В 4 из 10 случаев причина бездетности пары — в мужском здоровье

Что вызывает мужское бесплодие

Если женщин принято торопить с зачатием, то в отношении мужчин опасений, что они «не успеют», нет. Здоровый мужчина, при сохранении активности сперматогенеза, способен стать отцом даже в старости. Однако не всем представителям сильного пола так везет, бывает, что мужчине в самом расцвете его жизни случается услышать о таком диагнозе, как бесплодие.

По данным ВОЗ, до 15% пар репродуктивного возраста по всему миру не могут иметь детей. В России этот показатель колеблется от 7 до 18% в различных регионах. До 10% семей не могут зачать ребенка естественным путем. При этом в 4 случаях из 10 причина бездетности кроется в мужском организме.

«Мужское бесплодие — это нарушение мужской репродуктивной функции, которое выражается в количественном или качественном изменении сперматозоидов. Их либо слишком мало, либо они слишком слабы, чтобы достигнуть яйцеклетки и оплодотворить ее. Далеко не всегда ситуация безнадежна.‍ При правильно выбранной терапии каждый четвертый мужчина после лечения может зачать ребенка. Статистика показывает, что успешность лечения мужского бесплодия на 13% превышает эффективность лечения женского», — сообщают специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Одной из основных причин мужского бесплодия является низкое количество сперматозоидов — олигозооспермия или полное отсутствие сперматозоидов — азооспермия. Эти проблемы могут возникать из-за генетических факторов, гормональных нарушений или заболеваний яичек.





Даже если сперматозоиды производятся в достаточном количестве, они могут быть неактивными или иметь аномальную форму, что затрудняет их способность оплодотворять яйцеклетку. Подобное бывает вызвано инфекциями, воспалительными процессами, а также воздействием токсичных веществ на организм.

«Закупорка или повреждение семявыводящих путей также препятствует нормальному выходу спермы. Проблемы с проходимостью являются следствием перенесенных инфекций, операций или врожденных аномалий», — отмечают репродуктологи.

Неправильный уровень гормонов, таких как тестостерон, способен влиять на производство спермы. Гормональный дисбаланс может быть вызван заболеваниями гипофиза, яичек или надпочечников.

Курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, а также избыточный вес и недостаток физической активности тоже могут негативно сказаться на репродуктивной функции мужчины.

Воздействие на организм токсичных веществ, таких как пестициды, тяжелые металлы и некоторые химикаты, может ухудшить качество спермы. Еще негативно сказываются на мужском репродуктивном здоровье высокие температуры, например регулярное посещение сауны или сильный подогрев автомобильного сиденья.