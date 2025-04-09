С чего начать подготовку к беременности

Это облегчит ее течение

Если беременность планировать, больше шансов, что она пройдет легче, ведь в этот период организм женщины сталкивается с колоссальной нагрузкой, которая способна обнажить скрытые патологии здоровья будущей матери или усугубить известные проблемы. Поэтому, прежде чем приступить к зачатию, следует посетить доктора и проверить свое здоровье.

Оптимальным временем для подготовки врачи считают 3—4 месяца, то есть за это время до предполагаемого зачатия нужно сходить к гинекологу — именно с этого специалиста начинается ваш путь в материнство.

«При обнаружении у женщины заболеваний, передающихся половым путем, вылечить их проще до наступления беременности, чем во время. Также обследование перед зачатием позволит узнать, нет ли у будущей матери патологий репродуктивной системы, которые могут помешать в желании иметь ребенка», — говорят гинекологи.

Исходя из состояния здоровья будущей мамы, гинеколог составит план посещения других узких специалистов. Если имеются хронические заболевания, придется сначала получить «одобрение» конкретных врачей перед тем как беременеть, чтобы не было угроз ни для самой женщины, ни для ее ребенка. Обязательны консультации у стоматолога и окулиста.

Если вы проходите какое-то лечение, важно сообщить об этом гинекологу, чтобы понять, совместимы ли медикаменты с беременностью, возможно, понадобится коррекция терапии.





Будущему отцу также придется обследоваться — обязательна сдача анализов крови на сифилис, гепатит, ВИЧ и половые инфекции, еще определяется группа крови и резус-фактор для исключения резус-конфликта и делается флюорография. Если мужчина старше 40, ему будут рекомендованы консультации профильных специалистов.

«Женщине, планирующей беременность, предписана сдача общего анализа мочи, общего и биохимического анализов крови, крови на гормоны щитовидной железы, проведение УЗИ органов малого таза и сдача мазков на половые инфекции. Необходимо определить группу крови и резус-фактор, антитела к таким инфекциям, как сифилис, гепатит, ВИЧ, краснуха, вирус простого герпеса, цитомегаловирус, токсоплазма», — информируют врачи.

Диагностический перечень может быть обширнее, например, если имеются патологии сердца и сосудов, проблемы с печенью или почками.

Для обоих родителей важно скорректировать питание, исключив вредную пищу. При наличии лишнего веса придется похудеть — при нормальной массе тела будет больше шансов на зачатие. Возможно, понадобится пропить витамины, чтобы восполнить дефициты, вызванные неправильным питанием, но их должен назначить врач. Если кто-то из будущих родителей или оба не едят пищу животного происхождения, об этом нужно уведомить доктора.

Чтобы зачать здорового ребенка, важно отказаться от вредных привычек — к ним, кстати, относятся и недосып, и стресс.

Если женщина не занимается физическими упражнениями, ей следует к ним приобщиться. Хорошая физическая форма облегчит и вынашивание, и сами роды.