Витамины C и K помогут скрыть темные круги под глазами

Что вызывает появление синячков

Темные круги под глазами — распространенная проблема, которая обычно не является признаком серьезного заболевания, но вызывает досаду, поскольку придает человеку уставший и нездоровый вид. Что же провоцирует появление синячков под глазами и как снизить степень их выраженности?

«Одна из основных причин наличия темных кругов под глазами — недосып. Хроническая усталость и недостаток отдыха могут привести к расширению кровеносных сосудов под кожей, делая их более заметными и вызывая видимость синячков», — объясняют дерматологи.

Другой провокатор — возраст. С годами кожа теряет коллаген и эластичность, что способствует образованию темных кругов. Тонкая кожа вокруг глаз делает кровеносные сосуды более видимыми.

У некоторых людей темные круги могут быть наследственным признаком. Если у ваших родителей имеется подобная проблема, есть вероятность, что она передастся и вам.

Аллергические реакции, вызывающие зуд и воспаление, при которых часто хочется тереть глаза, тоже способны спровоцировать темные круги.

Также недостаток жидкости в организме делает кожу вокруг глаз тусклой и подчеркивает темные круги.





«У некоторых людей темные круги связаны с избыточной пигментацией кожи, что порой происходит из-за воздействия солнечного света или на фоне гормональных изменений», — отмечают врачи.

Помимо корректирующей косметики, сделать круги менее заметными помогут уходовые средства — увлажняющие кремы или гели, содержащие гиалуроновую кислоту, кофеин или витамин К, которые улучшают кровообращение и уменьшают отечность. Используя их, проводите легкий массаж области вокруг глаз. Охлажденные компрессы также позволяют стать синячкам менее выраженными.

«Если хочется избавиться от темных кругов под глазами, нужно скорректировать образ жизни — обеспечить себе достаточное количество сна, чтобы организм мог восстанавливаться, ежедневно выпивать свою норму воды для поддержания гидратации, включить в рацион продукты, богатые витаминами C и K», — рекомендуют дерматологи.

Когда темные круги являются постоянной проблемой, можно рассмотреть такие процедуры, как лазерная терапия, химические пилинги или инъекции филлеров. Однако перед подобными вмешательствами важно проконсультироваться с врачом.