Укрепить иммунитет зимой поможет «золотое» молоко

Чем еще полезен напиток с куркумой

Изготавливаемое по индийской рецептуре «золотое» молоко, в последние годы завоевало популярность и в других странах. Все благодаря потенциальному оздоровительному эффекту, оказываемому на организм при соединении молока и куркумы.

Основным активным компонентом куркумы является куркумин — это полифенол, обладающий мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. В сочетании с молоком, особенно с добавлением черного перца, который усиливает усвоение куркумина, «золотое» молоко становится ценным напитком.

«Куркумин помогает снизить уровень воспаления в организме, что особенно важно для людей с хроническими воспалительными заболеваниями. Еще напиток борется с окислительным стрессом, нейтрализуя свободные радикалы и снижая риск развития различных патологий, включая рак», — сообщают нутрициологи.





Регулярное употребление «золотого» молока способствует укреплению иммунной системы из-за антибактериальных и противовирусных свойств куркумы.

Куркума также улучшает работу пищеварительного тракта, помогая при имеющихся расстройствах, и поддерживает здоровье печени.

Противовоспалительные и антиоксидантные возможности куркумы сказываются на состоянии кожных покровов, уменьшая акне и другие дерматологические проблемы.

«Куркумин может положительно влиять даже на настроение и когнитивные функции, снижая риск депрессии и улучшая общее психоэмоциональное состояние», — отмечают специалисты.

«Золотое» молоко нужно употреблять регулярно, чтобы ощутить эффект напитка, достаточно одного раза в день. В процессе приготовления смешивают теплое молоко с куркумой и черным перцем, добавляя при желании мед, имбирь, корицу.