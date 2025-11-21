Как не выгореть при подготовке к Новому году

Что позволит сохранить душевное равновесие

До Нового года остается чуть больше месяца и люди уже начинают потихоньку готовиться к торжеству. Ведь это любимейший праздник многих. Праздник, окутанный ожиданием чуда, волшебства и перемен. Но при всем очаровании Нового года, предвкушение его наступления часто превращается в источник стресса и разочарования. Для кого-то подготовка к празднику становится настоящим испытанием, ведущим к выгоранию. Почему так происходит и как избежать негативных последствий для своего ментального здоровья?

«Обычно эмоциональное напряжение связано с завышенными ожиданиями. Мы хотим, чтобы Новый год стал особенным моментом, способствующим кардинальным изменениям в нашей жизни. Но часто реальность оказывается менее яркой и волшебной, чем мы себе представляем. Это несоответствие порождает чувство неудовлетворенности и вины, что негативно сказывается на нашем психическом состоянии», — говорят психологи.

Подобные ожидания усиливают тревогу и стресс, особенно если они имеют нереалистичные цели. Например, желание кардинально изменить свою жизнь за одну ночь создает иллюзию, что достаточно встретить Новый год определенным образом, чтобы достичь нужного результата. Такая установка неизбежно ведет к огорчению, поскольку изменения требуют времени и усилий.





Напряжение и тревожность тянут за собой накопленную усталость и снижение иммунитета. Когда организм находится в стрессе, это отражается и на физическом здоровье. Люди начинают испытывать проблемы со сном, аппетитом, концентрацией внимания, появляются раздражительность, апатия, депрессия.

«Негативные эмоции усиливает и давление извне. Социальные сети навязывают атмосферу идеальной подготовки к празднику, демонстрируя яркие фотографии и веселые истории. Видя чужую радость многие ощущают себя недостаточно успешными или счастливыми, что увеличивает чувство одиночества и недовольства собой», — сообщают специалисты.

Чтобы предотвратить эмоциональное выгорание и насладиться праздником, ставьте достижимые цели и наслаждайтесь процессом их воплощения. Помните, что изменение жизни требует времени и постепенных шагов. Минимизируйте просмотр ленты в соцсетях. Это может создавать ложное представление о реальности и порождать ненужные сравнения. Позаботьтесь о своем отдыхе и расслаблении. Выделяйте время для любимых занятий и прогулок на свежем воздухе. Не ждите самого праздника, чтобы пообщаться с близкими, делитесь своими эмоциями сейчас — родные помогут справиться с переживаниями. Создавайте собственные приятные новогодние традиции, которые будут приносить радость и удовольствие. Чтобы вам было спокойнее, распишите по пунктам и дням все, что вы хотите сделать до Нового года. Если же что-то не успеете, не огорчайтесь. Важно помнить, что главное в Новом году — это внутреннее ощущение счастья и гармонии, а не внешние атрибуты.

