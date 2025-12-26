Как выбрать ребенку безопасные и развивающие игрушки

Подарок должен быть ориентирован на возраст

Подбор игрушек для детей — задача серьезная: игрушка должна нравиться, вызывать интерес и при этом быть для ребенка безопасной — как в плане материалов, из которых она изготовлена, так и в плане самой комплектации.

«Важно выбирать игрушки, соответствующие возрасту ребенка, — одна и та же игрушка может быть безопасной для 8‑летнего и представлять угрозу для 2‑летнего малыша. Производители указывают на упаковке рекомендуемый возраст, необходимо следовать этим предписаниям. Главное — учитывать критерии безопасности и развития. Перед покупкой игрушки стоит проверить, есть ли на ней знаки сертификации качества и безопасности, такие как ГОСТ или CE», — говорит педиатр Детской городской клинической поликлиники № 9 Челябинска Елена Варлакова.

Обратите внимание, чтобы у игрушек для малышей не было мелких деталей, которые можно случайно проглотить, а также длинного ворса — он может попасть в дыхательные пути. А еще под запретом магнитные шарики, которые дети часто глотают, что очень опасно.

Если вам известны предпочтения ребенка, которому вы собираетесь преподнести игрушку, можно выбрать то, что ребенок уже любит, даже если подобное у малыша имеется: например, есть подарки, не теряющие своей актуальности — куклы, машинки, плюшевые игрушки.





При подборе развивающего подарка также помните про возраст:

• с годовалыми детьми начинают изучать формы и цвета — на помощь приходят сортеры и пирамидки;

• с года до трех лет идет активное развитие речи, моторики и логического мышления — нужны крупные пазлы, конструкторы, интерактивные и говорящие игрушки;

• детей 4—6 лет заинтересуют инструменты и наборы для ролевых игр — касса, электроплита, набор столяра, врача, парикмахера, а также комплект для творчества, фигурки для раскрашивания, обучающий интерактивный планшет;

• для детей 7—10 лет хорошим вариантом станут любые конструкторы, настольные игры, научные игровые наборы для экспериментов и наблюдений.

