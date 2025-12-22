Игрушки над кроваткой малыша могут стать причиной косоглазия

То, что они способствуют развитию зрения, — миф

Офтальмологи не рекомендуют вешать над кроваткой младенца различные игрушки во избежание проблем со зрительным аппаратом у ребенка. Специалисты утверждают, что мнение о пользе для глаз подобных приспособлений является мифом.

«Постоянно висящие прямо перед глазами ребенка погремушки, особенно длительно и на расстоянии 20—30 сантиметров, могут провоцировать развитие сходящегося косоглазия и нарушение работы глазных мышц. Игрушки лучше размещать сбоку или на расстоянии вытянутой руки — 40—50 сантиметров, чтобы стимулировать естественные движения глаз», — говорит к. м. н., доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Татьяна Павлова.

Также необходимо периодически убирать подвесные игрушки, обеспечивая малыша возможностью переключения взгляда на отдаленные объекты и тренировки аккомодации, когда глаза приспосабливаются ясно видеть предметы, расположенные на различных расстояниях, за счет фокусировки изображения на сетчатке.

Врачи отмечают, что развитие зрения осуществляется при нормальном освещении, общении, свободных движениях глаз и дозированной зрительной стимуляции, а не постоянном присутствии «раздражающего» фактора в виде игрушек над кроваткой.

Читайте также: Важные отличия новорожденных от взрослых.

Смотрите еще: Чего не должно быть в кроватке младенца.