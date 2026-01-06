Выход из поста часто сопровождается перееданием

Возвращаться к привычному питанию нужно с осторожностью

Правильный выход из поста важен для здоровья желудочно-кишечного тракта и общего самочувствия. После длительного периода ограничений необходимо постепенно возвращаться к привычному рациону, чтобы избежать перегрузки пищеварительной системы и нежелательных последствий.

«Вводите ранее запрещенные продукты в небольшом количестве, прислушиваясь к реакциям своего организма. Это избавит от дискомфорта и неприятных ощущений. Питайтесь маленькими порциями, но регулярно — каждые 3-4 часа. Такой режим поддерживает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает переедание. Переедание — главная опасность, которая возникает при снятии ограничений в питании», — говорят гастроэнтерологи.

Не стоит в первые дни есть фастфуд, полуфабрикаты, какие-либо жирные, жареные, острые блюда. Старайтесь не пить алкоголя и газированных напитков. Еще нельзя налегать на сладости — это плохо отразится на поджелудочной железе и спровоцирует резкий скачок глюкозы в крови.

При выходе из поста полезно увеличить потребление жидкости, особенно чистой воды. Вода защищает от переедания и помогает кишечнику, в работе которого могут произойти изменения.

