Как социальные сети могут вредить психике человека

Что позволит защититься от негатива

Социальные сети стали неотъемлемой частью современности, они позволяют людям общаться, получать информацию и делиться своими достижениями. Однако излишнее увлечение виртуальным пространством может негативно сказаться на психическом здоровье человека.

Просматривая публикации других людей, особенно тех, кто демонстрирует успешную и насыщенную жизнь, многие начинают сравнивать себя с ними, что приводит к чувству неполноценности, зависти и снижает самооценку.

«Постоянное получение уведомлений, комментариев и лайков создает ощущение необходимости быть все время на связи и соответствовать чужим ожиданиям. Это вызывает стресс, тревогу и даже порождает синдром усталости от информации», — сообщают психологи.

Использование соцсетей перед сном также мешает полноценному отдыху, что плохо отражается на психоэмоциональном состоянии и когнитивных функциях, поэтому за пару часов до отхода ко сну лучше отказаться от любых гаджетов.

«Соцсеть порой становится площадкой для кибербуллинга. Анонимные и агрессивные комментарии, травля или конфликтные ситуации в Сети доводят до депрессии и тревожных расстройств. Очень уязвимы люди, у которых слабая психика», — отмечают специалисты.





Чрезмерное увлечение соцсетями не лучшим образом сказывается на личных взаимоотношениях, люди реже видятся в реальной жизни, отчего начинают чувствовать свое одиночество, изолированность, что также оставляет отрицательный след на психике.

Избежать негативного воздействия социальных сетей позволит установление ежедневного лимита на их просмотр, чтобы не тратить слишком много времени в виртуальном пространстве. Создавайте осознанную онлайн-активность — перед публикацией или просмотром подумайте, действительно ли это необходимо и как это влияет на ваше настроение. Важно следить за качеством контента — подписываться на позитивные и вдохновляющие страницы, избегать аккаунтов, вызывающих у вас стресс или негативные эмоции. Периодически устраивайте цифровой детокс, чтобы восстановить психологический баланс. Развивайте реальные социальные контакты — проводите больше времени с близкими и друзьями в настоящей жизни, чтобы укреплять эмоциональную поддержку.

Если вы замечаете признаки тревожности, депрессии или ухудшения настроения, связанные с использованием соцсетей, обратитесь за профессиональной помощью к психологу или психотерапевту.

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