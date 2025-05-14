Как распознать у себя тревожное расстройство

К этому состоянию нельзя относиться несерьезно

Тревожное расстройство является психическим заболеванием, характеризующимся избыточным проявлением тревожности и беспокойства, которые способны серьезно отразиться на повседневной жизни человека не лучшим образом. Тревожное расстройство заставляет человека все время переживать из-за разных ситуаций, даже при отсутствии существенных на то причин.

Тревожное расстройство проявляется постоянным напряжением, беспокойством, нервозностью, боязнью, пугающими мыслями, ощущением неопределенности, бессонницей, усталостью, гипертонусом мышц, проблемами с пищеварением, паническими атаками.

«Тревожное расстройство мешает человеку заниматься обычными повседневными делами и наслаждаться жизнью. Его лечение предполагает психотерапию, медикаментозное воздействие, изменения в образе жизни. При подозрении на тревожное расстройство необходимо посетить специалиста», — говорят психотерапевты.

Тревожное расстройство бывает спровоцировано генетическими, психологическими и социальными факторами, травмами, нарушениями в работе мозга.

Стоит понимать, что тревожное расстройство нельзя считать слабостью или неспособностью преодолевать жизненные трудности, оно относится к серьезным психическим заболеваниям, требующим профессиональной медицинской помощи.