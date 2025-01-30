Снижение невысокой температуры затягивает заболевание

Эту ошибку часто допускают в лечении простуды

Основная ошибка, которую совершают многие, заболев простудой, — это прием жаропонижающих препаратов при незначительном повышении температуры.

«Температуру до 38,5 градуса сбивать не нужно. Такая температура приводит к активации иммунитета, организм запускает выработку антител, происходит рост лейкоцитов, помогающих справляться с патогенами», — говорят терапевты.

Эта температура способствует гибели многих болезнетворных возбудителей, поэтому стремление ее снизить станет актом против иммунной системы и ее способности давать болезни отпор. Подобные меры лишь затягивают течение заболевания.

Если же показатели градусника поднимаются за пределы 38,5 градуса, пора помогать организму медикаментозно.

В порядке исключения все же допускается сбивать невысокую температуру, делать это необходимо, когда самочувствие осложняется судорогами и сильнейшей головной болью.

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