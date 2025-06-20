Как развить у своего ребенка эмоциональный интеллект

Это важно для его будущего благополучия

Наличие развитого эмоционального интеллекта у ребенка считается одним из ключевых правил его жизненного успеха. Если человек понимает себя и свои чувства, он умеет отстаивать личные границы, при этом не нарушая прав других людей.

«Личным примером ребенку нужно показать, как можно управлять своими эмоциями и выражать их. Дети наблюдают за взрослыми и учатся у них. О своих чувствах нужно говорить открыто, не надо сдерживать даже злости или раздражения. Но также важно уметь всегда попросить прощения, если позволили себе лишнего», — говорят психологи.

Расскажите ребенку о том, какие эмоции вообще бывают. Для этого их нужно просто назвать в подходящий момент. Например, когда ребенок обижается или сердится. Просмотр определенных мультфильмов и чтение подходящих книг также помогает в распознавании чувств.

Родитель должен позаботиться о создании эмоционально безопасной среды. Нельзя запрещать ребенку переживать ту или иную эмоцию. Каждое его чувство одинаково важно. Взрослым необходимо оставаться спокойными в любой ситуации, даже когда ребенок плачет, злится или чем-то недоволен.





«Ценно внимание к ребенку. Если чадо делится своими переживаниями, выслушайте его и окажите поддержку. Не надо осуждать или критиковать, вам необходимо показать, что вы уважаете ребенка. Так он тоже научится уважению. Если вы будете открыты, дети всегда будут с вами откровенными и всегда придут, чтобы рассказать о том, что их волнует», — отмечают специалисты.

Также следует научить детей навыкам саморегуляции. Например, освоить технику правильного дыхания для приведения себя в баланс в непростые моменты либо уметь переключиться на то, что успокоит и отвлечет.

Еще стоит рассказать о последствиях. Детям нужно знать, что их действиями может быть оказано влияние на других людей. Чтобы развивалась эмпатия, говорите о чужих чувствах с ребенком. Вы можете спросить чадо о его мыслях относительно переживаний других людей в те или иные моменты. Можно пользоваться игрушками, чтобы смоделировать реальную ситуацию и найти вместе экологичный выход из нее.

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