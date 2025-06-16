Мужчины в России не плачут десятки лет

Сильному полу тоже следует проявлять свою эмоциональность

Согласно данным ВЦИОМ, у каждого третьего мужчины в России не получается проявлять свою эмоциональность, а именно позволить себе плакать эти мужчины не могут — подобное с ними случалось больше десяти лет назад. Известно, что при утрате близкого человека расплакаться способны лишь 50% опрошенных представителей сильного пола, а право оплакивать смерть домашнего животного дают себе только 20% мужчин.

Причина такой твердости в том, что мужчинам с малых лет внушают убеждения о необходимости сдерживать свои эмоции, что слезы — это символ слабости, которая не должна быть присуща сильному полу.

Между тем ученые уже давно доказали, что плакать — полезно для здоровья. Плач помогает освободиться от накопившихся негативных эмоций, таких как грусть, стресс или разочарование, что необходимо для приведения себя в психологическое равновесие.

«Во время плача организм выделяет гормоны и нейромедиаторы, которые снижают уровень стресса, укрепляют иммунитет и улучшают настроение», — говорят психотерапевты.

Плач способствует осознанию и принятию своих чувств, что важно для личностного роста и эмоциональной зрелости.

Постоянное подавление чувств способно привести к развитию депрессии, тревожных расстройств и психосоматических заболеваний. Искреннее выражение чувств делает человека более открытым, сочувствующим и готовым к глубокому взаимодействию с окружающими.