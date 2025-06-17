Женщину ждет эмоциональное выгорание при синдроме идеальной мамы

Когда хочется быть лучшей родительницей, возможно, это говорит о проблеме

Если вам постоянно кажется, что у других мам получается лучше справляться со своими обязанностями, вы не испытываете удовольствия от материнства, вероятно, у вас наблюдается синдром идеальной матери.

Современные мамы вынуждены соответствовать большому количеству социальных ожиданий. Но откуда же берутся эти представления, что мама все время что-то «должна»?

«Первой причиной этому является детоцентризм современного общества, где основной ценностью — и для семьи, и для государства — являются дети. Хороший подход, на первый взгляд, но у него есть подводные камни. С точки зрения профессиональных психологов и педагогов, это перекос в системе ценностей, который приводит к негативным последствиям как для родителей, так и для ребенка», — объясняет психолог Полина Кожевникова.

Второй причиной становятся завышенные ожидания общества. Это социальные сети, демонстрирующие нам лучшую картинку чужой жизни, некий идеальный образ, которому невозможно соответствовать.





Быть идеальной мамой часто хочется женщинам, с детства склонным к перфекционизму. Такие люди всегда стремятся к мифическому идеальному результату, чувствуют постоянное неудовлетворение, истощаются физически и эмоционально.

Множество исследований в России и за рубежом показало, что свыше 90% женщин страдают от эмоционального выгорания в той или иной степени на фоне синдрома идеальной мамы, что, в свою очередь, способно довести до депрессии.

«С трудностями в будущем могут столкнуться и дети такой мамы. Ведь на них ложится нагрузка завышенных ожиданий от родителей. Это может отразиться на самооценке и уверенности в себе, формировании самоидентичности, привести к ощущению неполноценности», — отмечает эксперт.





Чтобы побороть этот синдром, специалист предлагает подробно описать образ идеальности: перечислить все качества такой мамы, ее успехи и достижения. Обязательной частью этого образа будет и сам ребенок. Например, идеальная мама: никогда не злится, поддерживает абсолютную чистоту в доме, выглядит безупречно всегда, вообще не устает, следит за своим питанием, вкусно и разнообразно готовит, реализована профессионально, может обеспечивать себя самостоятельно, занимается регулярно спортом и многое другое. Ребенок у такой мамы: не по годам развит, послушный и воспитанный, занимается в разных секциях, никогда не капризничает, вовремя и самостоятельно делает уроки, помогает по хозяйству.

«У каждой женщины это будет свой идеальный образ, но в этом образе будет и общее — нереалистичность. Чем подробнее вы пропишете образ, тем абсурднее он будет выглядеть. Следующим этапом станет принятие своей уникальности и мысли, что вы — лучшая мама для своего ребенка. Можете убедиться в этом, спросив у него. Можно также составить список ваших материнских достижений, чтобы увидеть это. Также важно принять „неидеальность“ своего ребенка. Он просто ваш. И вы его просто любите», — говорит Полина Кожевникова.

Работать с синдромом идеальной мамы — не значит махнуть рукой на воспитание ребенка и саморазвитие. Здесь важно избавиться или хотя бы минимизировать чувство вины и неудовлетворенности — и стать счастливее.

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