Излишняя заинтересованность магией может говорить о расстройствах личности

Какие проблемы скрываются за одержимостью сверхъестественным

Чрезмерная увлеченность человека магией и сверхъестественным способна указать на проявляющуюся симптоматику шизотипического расстройства личности.

«Когда у человека отмечается серьезная вера в сверхъестественное, сочетающаяся с замкнутостью, подозрительностью и потерей привычной работоспособности, это стоит рассмотреть как возможное течение тяжелого психического нарушения, вплоть до диагностирования психоза», — предупреждают психотерапевты.

При шизотипическом расстройстве личности человек обладает стойким магическим мышлением, не поддающимся критике. Допустим, он может быть убежден, что владеет телекинезом или имеет сверхъестественный контроль над событиями. У него явно выражена социальная отчужденность: он испытывает сложности с установлением близких отношений, предпочитает изоляцию и проявляет эмоциональную отстраненность. Его речь, поведение и внешний вид могут иметь странности, выбивающиеся из социального контекста и затрудняющие коммуникацию.

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