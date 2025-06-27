Как проявляется психологическая зависимость от БАДов

Прием добавок всегда следует согласовывать с доктором

БАДы — это природные и (или) идентичные природным биологически активные вещества. БАДы могут содержать различные компоненты: витамины и минералы, растительные экстракты, аминокислоты, пробиотики, ферменты.

Действие БАДов направлено на восполнение дефицита полезных веществ в организме, поддержку определенных функций или улучшение общего состояния здоровья. Обычно их принимают вместе с пищей.

К сожалению, иногда прием БАДов сопряжен с психологической зависимостью от них, что можно заподозрить по убежденности человека в необходимости постоянного получения добавок, тревожности при отсутствии привычных препаратов, заверению своих близких в необходимости употребления добавок, чрезмерном внимании к своему здоровью.





«Прямая физическая зависимость от БАДов маловероятна, но психологическая зависимость вполне реальна. Важно помнить, что БАДы — это не лекарства, а дополнение к здоровому образу жизни. Разумный подход к их использованию, основанный на рекомендациях специалистов и здравом смысле, поможет избежать проблем с зависимостью и получить максимальную пользу для здоровья», — объясняет заведующая Детской городской клинической поликлиникой № 6 Челябинска, невролог Валентина Хавлюк.

Профилактика зависимости включает не только консультацию с врачом перед началом приема БАДа и употребление только необходимых компонентов, но и соблюдение рекомендуемых дозировок, периодические перерывы в приеме, наличие баланса между питьем добавок и здоровым образом жизни.

При возникновении сомнений в необходимости приема добавок или появления признаков зависимости следует обратиться к врачу для коррекции схемы приема или полного отказа от ненужных препаратов.

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