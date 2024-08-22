БАД может содержать наркотик или яд

Специалисты усомнились в качестве сотен добавок

Эксперты Роскачества провели масштабный анализ БАДов, доступных на маркетплейсах, и определили, что свыше четырехсот средств содержат в себе запрещенные компоненты, от которых исходит угроза не только для здоровья, но и для жизни.

В составе исследуемых БАДов содержались:

• наркотические и ядовитые вещества, запрещенные к употреблению;

• рецептурные лекарства — их прием может осуществляться лишь под врачебным контролем;

• растения с выраженным фармакологическим действием, использование которых в БАДах находится под запретом из-за возможных побочных эффектов.

Также у тысяч добавок отсутствует необходимая сертификация, а в некоторых превышено содержание биологически активных веществ, что тоже несет вред здоровью. Потому, перед тем как доверить свое здоровье какому-то средству, нужно убедиться в его безопасности и качестве.

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