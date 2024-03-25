Эти популярные таблетки вредят печени

Их бесконтрольный прием может испортить здоровье

Самолечение — большая беда, с которой пытаются бороться врачи. И сколько бы ни говорили людям, что бесконтрольный прием тех или иных препаратов, даже витаминов и БАДов, может быть опасен, многие все равно идут в аптеку и покупают для себя и близких медикаменты, не посетив доктора. Среди лекарств, которыми злоупотребляют, находится парацетамол.

«Парацетамол часто принимают бесконтрольно. От всего: при повышенной температуре, от головной боли, во время ОРВИ, чтобы облегчить состояние и сохранить работоспособность. Информация о тяжелых отравлениях при передозировке парацетамолом либо приеме его одновременно с другими „противопростудными“ лекарствами, например аспирином, не такая уж редкость. И мы не знаем, что простой жаропонижающий парацетамол, который есть в каждом доме, опасен для печени», — предупреждает заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Другим препаратом, которым лечатся бездумно, является антибиотик амоксиклав. И хорошо, что сейчас такие средства стали отпускаться только по рецепту.

«Антибиотики и противосудорожные препараты вызывают вместе более 60 процентов всех лекарственных токсичных поражений печени», — отмечает Максим Угнивенко.

Врач напоминает, что абсолютно «безвредных» лекарств не существует. Прежде чем принимать какие-либо медикаменты, нужно ознакомиться со списком противопоказаний и ограничений, а лучше обратиться к специалисту.

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