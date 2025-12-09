Как правильно хранить кофе дома

Зерновой или молотый должен находиться в герметичной упаковке

Хранение кофейных зерен или молотого кофе имеет большое значение для поддержания качества продукта. Кофе легко впитывает запахи окружающей среды, влагу и кислород, что негативно сказывается на вкусе и аромате готового напитка. Например, от кислорода окисляются масла и ароматические соединения, что приводит к утрате аромата и постороннему затхлому привкусу. Правильные условия хранения позволяют избежать нежелательных изменений и сберечь первоначальные характеристики кофе.

Избегайте света и тепла. Прямые солнечные лучи и тепло разрушают эфирные масла в кофейных зернах, ухудшая вкусовые свойства. Храните кофе в прохладном месте вдали от нагревательных приборов и окон.

Используйте герметичную упаковку. Воздействие воздуха ускоряет процесс окисления, приводящего к потере аромата и появлению горечи. Лучше всего выбирать упаковки с зип-застежкой или вакуумные контейнеры.

Ограничьте контакт с влагой. Повышенная влажность вызывает появление плесени и порчу продукта. Идеальное место для хранения — сухое помещение с нормальной влажностью воздуха.





Контролируйте температуру. Оптимальная температура хранения составляет около 18°C. Высокая температура также способствует быстрому старению зерна.

Не замораживайте надолго. Замораживание временно замедляет процессы старения, однако многократное размораживание и повторное замораживание приводят к разрушению структуры зерна и потере качеств. Если решаете заморозить кофе, делайте это небольшими партиями и используйте сразу после разморозки.

Рекомендации по срокам хранения: свежемолотый кофе сберегает свои лучшие качества примерно неделю; зеленые зерна хранятся дольше, до полугода, при соблюдении соответствующих условий; обжаренный кофе оптимально употребить в течение месяца после обжарки.

