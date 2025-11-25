Почему кофе не подходит для повышения давления

Нужный эффект будет в исключительном случае

Врачи опровергли распространенное мнение, что чашечка крепкого кофе гарантированно повышает низкое артериальное давление в случае необходимости. Если вы не фанат кофе, при понижении давления вы действительно можете использовать напиток как стимулятор. У лиц, которые редко употребляют кофеиносодержащие напитки, наблюдается кратковременный подъем давления сразу после выпитой чашечки. При этом есть нюанс.

Когда дело касается поклонников кофе, на них напиток такого действия не оказывает и при острой надобности будет бесполезным. Все потому, что регулярное потребление кофе ведет к формированию толерантности организма к кофеину, вследствие чего повышение давления практически отсутствует либо выражено минимально.

«Кофеин стимулирует центральную нервную систему, повышая уровень адреналина и норадреналина, вызывая сужение сосудов и увеличение частоты сердечных сокращений. Этот механизм обусловливает краткосрочный рост артериального давления у тех, кто иногда потребляет кофе. У кофеманов же происходит процесс адаптации рецепторов мозга к постоянному присутствию вещества, приводящий к снижению реакции на стимуляторы нервной системы», — объясняют кардиологи.

Важно помнить, что использование кофе для подъема давления оправданно лишь эпизодически и кратковременно. Людям с хроническими проблемами низкого давления предпочтительнее проконсультироваться с врачом относительно выбора подходящего препарата для стабилизации показателей.

Читайте также: Какой чай выбрать для улучшения пищеварения.

Смотрите еще: Почему из-за энергетиков отказывают ноги.