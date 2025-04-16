Как выбрать пробиотик

Каким должен быть его состав

Люди часто путают пробиотики и пребиотики. Давайте определим, чем одно отличается от другого. Пробиотики — это живые полезные бактерии, направленные на поддержание здоровой микрофлоры кишечника. Источником пробиотиков являются кисломолочные продукты (йогурт, кефир), ферментированные овощи (квашеная капуста) и специальные добавки.

Пребиотики — пища для этих полезных бактерий. Они представляют собой неперевариваемые волокна и углеводы, способствующие размножению нужных микроорганизмов. Много пребиотиков содержится в овощах, бобовых, цельнозерновых продуктах.

Еще есть синбиотики — это комбинация про- и пребиотиков.

«Когда это нужно? После курса антибиотиков для восстановления микрофлоры кишечника. При проблемах с пищеварением — вздутиях, запорах, синдроме раздраженного кишечника. Для поддержания иммунитета в сезон ОРВИ — кишечник тесно связан с защитными силами организма», — говорит главный врач областной клинической больницы № 2 города Челябинска Максим Угнивенко.

Если сбалансированного питания недостаточно и вы решаете поддержать кишечник при помощи добавки, выбирая ее, обратите внимание на состав. Ищите в нем лактобактерии и бифидобактерии, они основа здоровой микрофлоры, и концентрацию полезных веществ — для ощутимого эффекта нужно не менее 10 миллиардов КОЕ (колониеобразующих единиц).