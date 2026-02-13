Как отличить сердечную боль от желудочной

Эти проявления часто могут путать

Обывателю легко перепутать причину боли в области грудной клетки ввиду того, что сердечная патология может иметь схожую симптоматику с проявлением проблем органов желудочно-кишечного тракта. Однако специалистам известно о существовании принципиальных клинических отличий этих двух состояний.

Локализация сердечной боли обычно отмечается за грудиной, с возможной отдачей в область левой руки, плеча, лопатки, шеи, нижней челюсти. Такая боль сжимающая, жгучая, давящая. Может возникать и нарастать при физических нагрузках, эмоциональных стрессах, нахождении на холоде. Среди сопутствующих признаков встречаются одышка, холодный пот, чувство страха, слабость.

«Желудочную боль можно узнать по приему пищи: чаще возникает после еды или натощак и локализуется в эпигастральной области — центральной верхней части живота, непосредственно под грудиной и мечевидным отростком, между реберными дугами. Может сопровождаться изжогой, тошнотой, вздутием, отрыжкой. Уменьшается после приема антацидов или спазмолитиков и никак не связана с физической нагрузкой», — информирует bashinform.ru.

Важно учитывать, что пациенты с диагнозом «сахарный диабет», пожилые люди и женщины склонны к атипичным и маловыраженным сердечным болям, потому при всякой впервые возникшей боли в грудной клетке следует скорее показаться доктору.

Отметим, что проверить состояние сердечно-сосудистой системы можно в поликлинике по месту жительства в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Читайте также: Эти симптомы говорят о сбоях в сердце.

Смотрите еще: Как резкое потепление бьет по здоровью.