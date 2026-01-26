Как резкое потепление бьет по здоровью

Сгладить воздействие температурных перепадов помогает ЗОЖ

Казалось бы, потепление на улице, сменившее сильные морозы, должно радовать, но не все так просто адаптируются к температурным качелям. Людям с метеозависимостью и хроническими заболеваниями погодные изменения даются нелегко. Как резкое потепление может отразиться на здоровье?

«Стремительное изменение температуры окружающей среды является стрессовым фактором для организма, особенно если речь идет о переходе от сильных холодов к неожиданному потеплению. В первую очередь температурные колебания создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, что особенно опасно для пациентов с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми патологиями. На смену погоды организм может среагировать головокружением, слабостью, головной болью, учащенным сердцебиением, повышением или снижением артериального давления», — говорят кардиологи.

У кардиобольных при резком потеплении учащается сердцебиение, могут случаться обмороки и даже сердечные приступы. У кого-то наблюдается повышенное потоотделение, которое опасно потерей жидкости и важных для миокарда солей калия, магния и витаминов.





Плохо чувствуют себя и люди с гиперфункцией щитовидной железы, которые и без капризов погоды страдают от тахикардии и потливости.

Организм подстраивается под новую температуру постепенно, а внезапные переходы создают нагрузку для нервной системы. Переключение с холода на тепло часто сопровождается повышенной утомляемостью, раздражительностью, бессонницей и тревожностью.

«Ощутимые погодные изменения считаются провокаторами острых респираторных и инфекционных заболеваний, при интенсивном потеплении возрастает угроза эпидемии гриппа. Температурные скачки становятся стрессом для системы терморегуляции, они не дают организму времени для адаптации, что негативно сказывается на иммунитете, ослабленном холодами», — предупреждают терапевты.

При ревматизме, остеопорозе, ревматоидном артрите, заболеваниях желудочно-кишечного тракта сдвиги температурного режима тоже способны вызвать обострение симптоматики.





Чтобы минимизировать негативное влияние погодных метаморфоз на организм, рекомендуется:

• регулярно проветривать помещения, поддерживая комфортную температуру воздуха дома и на работе;

• одеваться соответственно погоде, используя многослойную одежду, чтобы легко регулировать теплообмен;

• увеличить потребление естественных источников витаминов, например фруктов и овощей, богатых антиоксидантами, укрепляющими иммунитет, а также пить достаточно воды;

• контролировать артериальное давление, принимая назначенные врачом препараты своевременно;

• стараться не переутомляться, обеспечивая себе полноценный отдых и сон;

• избегать контакта с аллергенами и больными людьми, следить за чистотой помещения и личной гигиеной.

