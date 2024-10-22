При ларингите важно соблюдать голосовой покой

Если говорить тяжело, не нужно пытаться

Обычно голос пропадает при ларингите — воспалении слизистых оболочек гортани, что проявляется сухостью и першением. Причин для ларингита может быть много, но чаще это инфекции — вирусные или бактериальные, реже грибковые.

«Если не начать лечение ларингита на остром этапе, высока вероятность перехода болезни в хроническую форму, что может ударить по способности полноценно разговаривать в дальнейшем. Если у вас пропал голос, в первую очередь не паникуйте, так как стресс усугубит ситуацию. При голосовых нарушениях придерживайтесь состояния покоя — не разговаривайте», — говорит оториноларинголог высшей квалификационной категории клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Светлана Бумагина.





Свое вынужденное молчание врачи советуют воспринимать как возможность отдохнуть. Также следует не поддаваться вредным привычкам: сигареты и алкоголь пересушивают слизистые оболочки, усиливая симптомы заболевания. Рекомендуется воздержаться и от кофе, газировок, соков, сладостей, сдобы, острых, жареных, соленых, копченых и кислых продуктов, потому что они вызывают чувство жажды и приводят к раздражению гортани и голосовых связок.

«Не появляйтесь в местах, где много пыли, в накуренных помещениях. Не переохлаждайтесь и соблюдайте по возможности постельный режим. Улучшит состояние нормализация микроклимата в помещении, а именно оптимальный уровень влажности», — отмечает доктор.

Несколько раз в день следует полоскать горло отварами трав. Часто принимать теплое питье, например подогретое молоко и боржоми в соотношении 1:1. Если нет высокой температуры, можно делать горячие ножные ванны — это уменьшит отек гортани. Еще помогают ультразвуковые ингаляции с минеральной водой или физиологическим раствором. Что касается медикаментов, их должен выписать оториноларинголог после осмотра.