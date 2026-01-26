Как не сорвать спину при уборке снега

Работу можно превратить в полноценную тренировку

Зимой в период снегопадов заменой полноценной функциональной тренировке в фитнес-клубе может стать уборка снега на улице. Разгребая лопатой снег, человек сочетает кардио- и силовую нагрузку, задействуя основные группы мышц на ногах — квадрицепсы и ягодичные, спине и корпусе — разгибатели спины, мышцы пресса и косые живота, а также плечевом поясе и руках.

Уборка снега положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе, повышении мышечного тонуса и выносливости, такая работа способствует значительному расходу калорий — сгорает порядка 400—600 в час, а также обладает мощным антистрессовым эффектом, потому что физическая активность происходит на свежем воздухе.

«Как не навредить здоровью во время уборки снега? При проблемах с сердцем, давлением, спиной или суставами обязательна предварительная консультация с врачом. Перед началом уборки необходима короткая разминка. Работайте в спокойном темпе, делая перерывы каждые 15—20 минут. Ключевое правило в соблюдении техники: держите спину прямой, сгибайте ноги, а не поясницу; не поворачивайте корпус, нагруженный снегом, — поворачивайтесь всем телом. Не нагружайте лопату слишком сильно», — советует кандидат медицинских наук, доцент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Минздрава России Алексей Шишкин.

Выходя на уборку снега, важно правильно одеться: лучше следовать принципу многослойности, чтобы не столкнуться ни с перегревом, ни с переохлаждением.

