Как не переесть в праздники

Необходим самоконтроль

Продолжительные майские праздники и предстоящая Пасха не обойдутся без застолья: мы будем готовить дома, ходить в гости, собирать компании у себя, посещать места общепита, иногда перехватывать что-то на улице во время прогулки. Не переесть в эти дни тяжело, но возможно, если помнить о самоконтроле.

Держите в голове, что суть праздника — в приятном времяпрепровождении, а не в обжорстве. Наслаждайтесь общением с близкими и не увлекайтесь алкоголем: выпивая, точно съедите больше и удвоите нагрузку на пищеварительный тракт.

Если хочется попробовать всего, позвольте себе этот каприз, но угощайтесь маленькими порциями. Можно съесть по ложке каждого салата, например, а не налегать на блюда целиком. Учитывайте и сочетаемость продуктов. От чего-то имеет смысл и отказаться. Это не последнее ваше застолье, так что не будьте зависимы от еды.

«Если все же вы не смогли соблюсти меру в пище и почувствовали себя плохо, в первую очередь обратите внимание на тревожные симптомы, требующие неотложной медицинской помощи: интенсивную боль в животе, неукротимую рвоту, повышенную температуру. Не занимайтесь самолечением в такой ситуации и не откладывайте обращение к специалистам — это опасно», — предупреждает главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Челябинской области Анастасия Долгушина.

И никогда не ешьте несвежие продукты. Если какое-то блюдо «надо спасать» — лучше утилизировать его, нежели подвергнуть риску собственное здоровье.

Защитят от переедания:

• регулярное питание. Ешьте 3—5 раз в сутки, но небольшими порциями;

• завтрак. Это главный прием пищи, никогда не пропускайте его и не дожидайтесь вечернего застолья, пребывая в голоде, — так точно сорветесь и переедите;

• маленькая тарелка. Кладите еду в тарелку меньшего размера, чем привыкли;

• фильтрация. Скажите «нет» фастфуду, полуфабрикатам, переработанному мясу, жареным блюдам, чипсам, сладостям, соленым орешкам, газировке, сокам и подобному. Ешьте больше овощей, фруктов, ягод, белковых и цельнозерновых продуктов;

• вода. Соблюдайте питьевой режим: при недостатке воды в организме вероятность переесть выше;

• активность. Физические упражнения позволяют держать себя в тонусе, стимулируют пищеварение и защищают от переедания;

• сон. Высыпаясь, вы помогаете своей гормональной системе и ограждаете себя от постоянных приступов голода.

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