Мятный чай и бананы помогут при переедании

После плотного застолья нужно разгрузить организм

Если в новогоднюю ночь вам не удастся удержаться от соблазна попробовать все, что есть на праздничном столе, организму придется справляться с последствиями переедания. Чтобы желудочно-кишечному тракту стало на следующий день после обжорства полегче, обратите внимание на эти продукты.

«Можно съесть банан — это легко усваиваемый продукт, который не перегрузит желудок и не заставит его интенсивно работать после вчерашнего застолья. Благодаря богатому содержанию калия и растворимой клетчатки, бананы позволяют нормализовать функцию пищеварительной системы», — говорят специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Поскольку расстройство пищеварения зачастую бывает спровоцировано отсутствием правильной кислотности в желудке, натуральные кислоты, содержащиеся в апельсинах, могут стать отличным вспомогательным средством. Если вы решили выпить апельсиновый сок, сделайте это до еды и не сочетайте с углеводами, чтобы не вызвать газообразование и еще больший дискомфорт.

Также хорошо добавить в свою пищу тмин — он активирует секрецию желчи, которая стимулирует пищеварение.

На обед можно приготовить рис, он не станет причиной раздражения желудка, чувствительность которого повышена после праздничного угощения, либо ЖКТ поможет подрумяненный ржаной хлеб или немного отварного картофеля.

Если беспокоят тошнота, спазмы и вздутие живота, заварите мятного чая. Растение успокаивает мышцы и помогает печени вырабатывать желчь, которая нужна для переваривания жирной пищи.