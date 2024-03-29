Как не бояться жить после теракта

Закрываться на все замки нельзя

Если стрессовая реакция на какое-то событие, в частности террористический акт, не завершена, человек может столкнуться с тем, что начнет бояться всего: ездить на работу или учебу, ходить за покупками, посещать культурно-массовые мероприятия, то есть попросту будет бояться жить.

Когда кто-то из ваших близких или вы сами ощутили на себе такое воздействие стресса, со стрессом нужно расстаться. Как это сделать, мы рассказывали здесь.

«Чтобы не бояться жить, важно заметить, где я и кто я. Важно заметить, что теракт закончился и всех, кого можно было спасти, спасли. Теракт был в Московской области, а в Челябинске сейчас обстановка мирная — еще раз: важно заметить, кто я и где я. Нужно подышать, посмотреть на часы, заглянуть в календарь, обратить внимание на свои ноги, что они твердо стоят на полу», — говорит психолог, директор института научной прикладной психологии Эльмира Гаязова.

Если есть дети, надо понимать, что они придут из школы и им нужно уделить внимание и показать себя как стабильного взрослого, с которым безопасно, ведь дети также могут переживать относительно конкретного события. Если детей пока нет, то у вас есть работа, вас ждут друзья — не позволяйте себе залипать в том, что вас пугает.

«Самая важная вещь — это заметить, что вы живы и ваша жизнь продолжается. Очень горько от случившегося, и вы можете горевать, но ваша жизнь не закончилась», — отмечает эксперт.

Также специалист советует помнить: если обычный человек не может повлиять на безопасность общества, то некоторым структурам это под силу. Бдительность сейчас возросла, и там, где ранее у вас не требовали паспорт и вы беспрепятственно заходили в любое здание, теперь могут проверить документы, например.

«Никто не застрахован. Мы и от метеорита не были застрахованы. Но меры безопасности сейчас усилены, и можно не переживать. Поэтому можно опереться на большую фигуру, которая делает все что можно, чтобы мы были под защитой», — рассуждает психолог Эльмира Гаязова.

Если вы все же стали замечать за собой, что стремитесь изолироваться и закрыться дома, тогда зовите близких людей к себе — устраивайте беседы, чаепития, обращайтесь к играм и фильмам, но не будьте один на один со своей тревожностью. Важно учесть, что иногда ситуация может выйти из-под контроля и человеку потребуется профессиональная помощь. Чтобы не отказываться от полноценной жизни, следует записаться на консультацию к психологу или на прием к психотерапевту либо набрать телефон доверия.

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