Как избежать укачивания в машине

Почему оно возникает

Укачивание в транспорте — распространенная проблема, которая может испортить поездку и вызвать дискомфорт. Оно беспокоит из-за несогласованности между визуальным рядом, когда тело неподвижно, и внутренним ощущением движения, а также из-за реакции вестибулярного аппарата на нестабильные или необычные движения.

«Укачивание происходит, когда мозг получает противоречивую информацию о движениях: глаза видят стабильную окружающую среду, а вестибулярный аппарат внутреннего уха ощущает движение. Это порождает диссонанс и такие симптомы, как тошнота, головокружение, потливость и даже рвота», — объясняют неврологи.





Как предотвратить укачивание в транспорте:

• выбирайте правильное место — в автомобиле лучше садиться на переднее сиденье рядом с водителем — здесь качает меньше;

• обеспечьте приток свежего воздуха — откройте окно или воспользуйтесь кондиционером;

• избегайте тяжелой, жирной или остро приправленной пищи перед поездкой, лучше легкий перекус за 1—2 часа до путешествия, не пейте алкоголя и сладких газированных напитков;

• возьмите с собой мятную жвачку или леденцы;

• оградите себя от резких раздражающих запахов — ароматизатора в машине, духов. Когда едете с близкими, попросите их не злоупотреблять парфюмом и не использовать ароматизатор в машине;

• до поездки примите специальную таблетку от укачивания;

• если ехать в автомобиле нужно далеко, просите водителя совершать остановки для отдыха и разминки;

• пытайтесь себя отвлечь — слушайте музыку, разговаривайте или смотрите в окно на линию горизонта и думайте о чем-то, кроме движения. Не стоит зависать в телефоне, потому что в таком положении вас укачает еще больше;

• выбирайте водителя — да, при возможности делайте это. Например, если вы знаете, что за рулем будет человек, стиль езды которого вам точно не подходит, откажитесь от поездки.

Важно! Если укачивания стали внезапными — ранее вы на это не жаловались — либо симптоматика слишком выражена и не купируется популярными препаратами, обязательно обратитесь к врачу.

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