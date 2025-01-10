Как распознать гипертонический криз

Состояние часто развивается на фоне прерванного лечения

Гипертонический криз относится к острым состояниям, требующим немедленного медицинского вмешательства. Для гипертонического криза характерно резкое повышение артериального давления, которое может вызвать повреждение органов и угрожать жизни.

«Одной из распространенных причин гипертонического криза бывает несоблюдение режима лечения — прекращение приема антигипертензивных препаратов или нерегулярный их прием», — сообщают специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Нередко криз случается и на фоне волнений. Эмоциональные нагрузки, нервные переживания и стрессовые ситуации могут вызвать резкое повышение давления.

Порой триггером для гипертонического криза становятся интенсивные физические нагрузки.

Провокатором патологии бывает и алкоголь, а также запрещенные вещества.

«Некоторые заболевания, такие как почечная недостаточность или эндокринные расстройства, могут способствовать развитию гипертонического криза», — отмечают врачи.





Признаки гипертонического криза: резкое повышение артериального давления — обычно выше 180/120 мм. рт. ст., головная боль — часто интенсивная и пульсирующая, головокружение, тошнота и рвота, затрудненное дыхание — ощущение нехватки воздуха или одышка, боль в груди — может быть связана с сердечно-сосудистыми поражениями, размытость зрения или «мушки» перед глазами.

Что делать при гипертоническом кризе:

• сразу измерить давление;

• принять прописанный препарат для снижения показателей, но не превышать рекомендуемую дозировку;

• постараться успокоиться и расслабиться, занять удобное положение;

• вызвать скорую помощь, особенно нельзя медлить, если недомогание усиливается.

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