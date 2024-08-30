Орехи оздоравливают мозг и сердце

А также способствуют похудению

Орехи являются источником множества питательных веществ. Они содержат высококачественный растительный белок, полезные жиры, витамины (особенно группы B и E), минералы (магний, цинк, селен) и антиоксиданты, поэтому орехи обязательно должны присутствовать в рационе.

«Многочисленные исследования показывают, что регулярное употребление орехов связано с понижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневная порция орехов может снижать риск коронарной болезни сердца на 29%. Полиненасыщенные жирные кислоты орехов помогают нормализации уровня холестерина и функции сосудов», — говорят диетологи.

Орехи оказывают положительное влияние на когнитивные функции и общее состояние здоровья мозга. Грецкие орехи, например, благодаря высокому содержанию ДГК (докозагексаеновой кислоты) способны улучшать память и снижать риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

«Несмотря на высокую калорийность, орехи могут способствовать контролю веса. Научные исследования показали, что при употреблении орехов люди имеют меньший риск увеличения массы тела по сравнению с теми, кто их не ест. Это связано со свойством орехов вызывать чувство сытости и замедлять пищеварение», — отмечают специалисты.

Орехи обладают обилием антиоксидантов — витамином E и полифенолами, помогающими нейтрализовать свободные радикалы в организме, что важно для сдерживания воспалительных процессов и защиты клеток от повреждений, связанных со старением.





Орехи и их польза:

• грецкий — полезен для щитовидной железы, сердца и мозга;

• миндаль — оздоравливает желудок и кишечник;

• фундук, лещина, лесной орех — способствуют похудению, снятию усталости, повышению иммунитета;

• кешью — укрепляет зубную эмаль, улучшает защитные силы организма, активирует метаболизм;

• фисташка — нужна для бодрости, восстановления после болезней;

• арахис — продлевает молодость, укрепляет нервы, снимает усталость, способствует здоровому сну и повышению либидо;

• кедр — делает крепче кости и иммунную систему, сдерживает процессы старения;

• бразильский орех — омолаживает, сохраняет ясность ума и повышает иммунитет;

• макадамия — улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина;

• пекан — помогает при авитаминозе, потере аппетита, усталости, малокровии;

• каштан — хорош для костей, сосудов и сердца, щитовидной железы, похудения.