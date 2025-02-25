Завтрак с орехами идет на пользу мозговой деятельности

Когнитивные функции улучшаются за счет определенных веществ в продукте

Ученые доказали, что включение в первый прием пищи 50 граммов грецких орехов ускоряет реакции и укрепляет память на протяжении суток.

Эксперимент со здоровыми людьми 18—30 лет предполагал в течение нескольких дней отследить их первый прием пищи из различных вариаций, где один из завтраков содержал грецкие орехи.

«По прошествии шести часов от времени завтрака всем 32 испытуемым делалось сканирование мозга и предлагалось тестирование для оценки когнитивных способностей. В результате было установлено, что орехи в завтраке ускоряют мозговые реакции и благоприятно воздействует на память», — сообщается об исследовании.

У людей также брали кровь на анализ — глюкоза и жирные кислоты изменили свою концентрацию в сторону более здоровых значений. Представители науки тоже связывают эти показатели с лучшей работой мозга.

Преимущество грецких орехов в том, что они богаты омега-3, альфа-линоленовыми жирными кислотами, белками и полифенолами. Эти компоненты важны для когнитивной деятельности.