Как грязная посуда в раковине связана с онкологией

Почему не стоит оставлять замоченные тарелки на ночь

Если у вас есть привычка замачивать грязную посуду в раковине и оставлять ее на какое-то время или даже на всю ночь, вы подвергаете себя и домашних рискам пищевого отравления.

Во влажной среде раковины активно размножаются опасные микроорганизмы. Бактериям, развивающимся в теплой воде, удается оседать не только на грязных тарелках и кастрюлях, но и перемещаться по другим поверхностям кухни.

Лабораторные исследования показали, что среди патогенов даже имеются штаммы типа фекальных колибактерий, возбудители пищевых болезней и кожных инфекций.

Микробиологи отмечают, что раковина в кухне относится к наиболее загрязненной зоне, поскольку в мойке обрабатываются сырые продукты, например мясо птицы, которое особо привлекательно для болезнетворных микроорганизмов. При смывах чаще выделялись патогены Escherichia coli, Enterobacter cloacae и Klebsiella pneumoniae, приводящие к тяжелой симптоматике и даже интоксикации организма, диарее, рвоте и повышенной температуре тела.

Научные анализы также показывают, что определенные штаммы Escherichia coli могут обладать и канцерогенным воздействием, приводя к онкопатологии кишечника.

