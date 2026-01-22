Как достичь своего идеального веса

День идеального веса для женщин проходит 22 января

Идеальный вес — понятие относительное и зависит от множества факторов, включая возраст, пол, рост, телосложение и уровень физической активности. Существует несколько методов расчета идеальной массы тела, каждый из которых имеет свои особенности и ограничения.

Наиболее распространенным способом оценки соответствия массы тела росту является индекс массы тела (ИМТ). Формула расчета проста: ИМТ = масса тела (кг) / рост² (м). Результат менее 18,5 говорит о недостаточной массе тела, от 18,5 до 24,9 — нормальный диапазон, значение от 25 до 29,9 указывает на избыточный вес, свыше 30 — на ожирение. Однако ИМТ не учитывает состав тела, мышечную массу и распределение жира, поэтому он менее информативен для спортсменов и пожилых людей.





Можно использовать и формулу Брока, но надо понимать, что она больше подходит для ориентировочной оценки. Классический вариант определяет идеальный вес так: от роста в сантиметрах нужно отнять 100. Позже формула была модифицирована: при росте до 165 см вычитали 100, при 165—175 см — уже 105, а от роста свыше 175 см отнимали 110. В современной версии формулы предлагается мужчинам умножать результат на коэффициент 0,9, а женщинам на 0,85.

«Для более точного понимания своего состояния рекомендуется пройти биоимпедансометрию или другое исследование, которое покажет соотношение жировой, мышечной и костной тканей. Это позволит составить индивидуализированный план питания и тренировок. Важно понимать, что поддержание оптимального веса имеет значение не только для эстетики, но и для здоровья. Грамотный подход к заботе о своем теле способствует улучшению качества жизни и снижает риск развития хронических заболеваний», — говорят диетологи.





Ключевые факторы в достижении идеального веса:

• правильное питание. Важно сбалансированное меню, включающее белки, жиры и углеводы в оптимальных пропорциях. Рекомендуется употреблять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные сорта мяса и рыбы, орехи и семена;

• регулярные физические нагрузки. Физическая активность помогает поддерживать здоровый метаболизм и улучшает общее самочувствие. Для поддержания формы достаточно умеренных занятий спортом 3—4 раза в неделю продолжительностью около часа;

• контроль уровня стресса. Хронический стресс может приводить к перееданию и накоплению лишнего веса. Практикуйте методы релаксации, такие как йога, медитация, принятие ванны с магниевой солью или прогулки на свежем воздухе;

• достаточный сон. Недосып негативно влияет на гормональный баланс организма, способствуя увеличению аппетита и тяге к сладкому. Спите минимум 7 часов каждую ночь;

• медицинская консультация. Если возникли трудности с похудением или, наоборот, вам сложно набрать массу, обратитесь к диетологу или эндокринологу. Они смогут провести необходимые обследования и предложить индивидуальный подход к достижению вашего идеального веса.

