Как избавиться от выпирающего живота

Проблема может быть даже при нормальном весе

Если ваша масса тела находится в норме, а выпирающий животик все равно беспокоит, возможно, причина такого «дефекта» кроется в проблемной осанке.

«Живот может торчать из-за того, что человек сутулится. Когда мышцы спины ослаблены, они не могут удерживать позвоночник, это приводит к укорочению грудных мышц и перемещению вперед плечевого пояса. При таком положении портится осанка, а также нарушаются процессы кровообращения, что проявляется отечностью, которая также создает эффект увеличенного живота», — говорят фитнес-инструкторы.

Укрепляя мышцы спины и корпуса, удается подтянуть живот уже за счет того, что человек избавляется от сутулости. Позаботиться о тонусе и осанке реально с помощью пяти упражнений: обратитесь к планке, ягодичному мостику, бегу на месте, «лодочке» и берпи. При регулярных занятиях также запустится лимфоток, что хорошо сработает против отеков.

Отметим, при выполнении упражнений важно следовать правильной технике, а при появлении дискомфортных ощущений нужно сообщать о них специалисту.

