Как детоцентризм ломает личность ребенка и родителя

Почему растворяться в детях опасно

Детоцентризмом называют особенность современной семьи, характеризующую отношение общества к детству, когда дети принимаются за основную ценность как самого общества, так и союза двух людей. Какие минусы могут скрываться в детоцентризме?

«Понятие и тенденция детоцентризма возникли недавно, впервые в истории, возможно. Научных исследований по этой теме недостаточно, чтобы делать выводы о последствиях этого явления, поэтому буду делиться своим взглядом психолога, но важно понимать, что влияние детоцентризма сказывается как на детях, так и на родителях», — говорит психолог Полина Кожевникова.

Дети сталкиваются с повышенной ответственностью, непосильной для их возраста, приводящей к развитию тревожности, со сложностями социализации — как с другими взрослыми, так и со сверстниками, с гиперопекой и вытекающей из нее инфантилизацией, с формированием неадекватной самооценки, со сложностями сепарации.





В списке последствий для родителей: эмоциональное выгорание, «синдром идеальной мамы», невозможность влияния на своего ребенка, потеря родительского авторитета, ухудшение отношений между супругами и конфликты в семье, трудности сепарации, завышенные ожидания от ребенка, риск «синдрома опустевшего гнезда» — возрастной кризис, связанный с взрослением детей и началом их самостоятельной жизни.

«Причин для детоцентризма в нашем обществе достаточно, приведем некоторые из них: снижение рождаемости — часто ребенок в современной семье долгожданный и единственный, реализация личности исключительно через родительскую роль, неудовлетворенность потребностей мамы и папы в прародительских семьях, восприятие рождения ребенка как семейного фундамента или даже основной причины создания семьи», — отмечает специалист.

Особенностями детоцентризма являются: культ ребенка, приоритет его интересов, желаний, потребностей по сравнению с другими членами семьи (взрослыми), вследствие чего происходит нарушение базовой конструкции детско-родительских отношений — иерархии, возникает так называемая перевернутая иерархия.





Какие стили воспитания могут привести к нарушению иерархии в семье и детоцентризму? В советское время господствовал авторитарный стиль воспитания, при котором к детям предъявлялись завышенные требования, а за их несоблюдение следовало строгое наказание, от детей ожидали беспрекословного послушания, их мнение не учитывалось. Впоследствии эти дети, вырастая и становясь родителями, начали отдавать предпочтение противоположному стилю воспитания — либеральному. Они давали своим детям излишнюю свободу, устанавливая минимальные требования и правила, их дети росли в отсутствие дисциплины и могли рассчитывать на формирование дружеских отношений с родителями.

«Именно при таких взаимоотношениях нарушается иерархия в семье и процветает детоцентризм. И авторитарный, и либеральный стиль воспитания являются крайностями. Золотой серединой можно назвать авторитетный стиль, при котором родитель находится в верхней позиции иерархии, так как принимает большинство решений. При этом правила и последствия за их нарушение ребенку понятны и адекватны, взрослые уважают личность ребенка, учитывают его мнение, по возможности и по мере взросления наделяют определенным уровнем свободы, сохраняя родительский авторитет», — объясняет Полина Кожевникова.

Уважать личность ребенка не значит удовлетворять все его желания, необходимость в авторитете и границах у ребенка относится к базовым потребностям маленького человека. Отказавшись от детоцентризма и выбрав авторитетный стиль воспитания, родителям удастся сформировать устойчивую личность ребенку, при это самим быть самодостаточными, не растворившись в чаде.

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