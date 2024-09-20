Эти факторы провоцируют расслоение аорты

Патология несет риски летального исхода

Расслоением аорты называется состояние, при котором наблюдается повреждение внутреннего слоя аорты (аорта — это главная и наиболее крупная артерия в организме), из-за чего кровь начинает течь между слоями артериальной стенки, провоцируя расхождение этих слоев.

«Патология требует немедленного лечения, иначе результатом расслоения станет летальный исход от разрыва аорты или ишемии миокарда — недостаточного притока крови к сердцу», — информируют кардиохирурги.

Врачи отмечают, что к расслоению аорты более склонны мужчины, особенно после 60 лет. Однако 1/10 часть случаев выпадает на пациентов до 40 лет. Ключевыми провоцирующими факторами состояния медики называют курение и артериальную гипертонию.