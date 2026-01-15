Горячая ванна зимой может быть опасной для сосудов

Почему еще высокая температура воды считается вредной

Теплая ванна может быть хорошим способом восстановить комфортное состояние организма после пребывания на холоде. Однако важно помнить, что превышать определенную температуру воды нельзя, потому что горячая ванна способна нанести вред при некоторых особенностях здоровья.

«Горячая вода вызывает резкое расширение сосудов, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Поэтому прием горячей ванны противопоказан людям с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, пациентам с варикозным расширением вен, тромбофлебитом и тромбозом глубоких вен нижних конечностей», — говорят кардиологи.

Также горячая ванна не подходит для женщин в период беременности, больных сахарным диабетом, тем более если заболевание сопровождается осложнением в виде диабетической стопы, аллергиков и людей с кожными заболеваниями, такими как экзема, псориаз и дерматит.

Нельзя долго находиться в горячей воде и после интенсивных физических упражнений, поскольку это приведет к дополнительной нагрузке на организм и замедлит восстановление мышц.





Горячая ванна также плохо сказывается на естественном липидном слое кожи, который состоит из специальных жиров, помогающих удерживать влагу внутри клеток эпидермиса. Вода высокой температуры разрушает этот защитный барьер, делая покровы сухими, раздраженными и склонными к воспалениям. Особенно нежелательно такое влияние горячей воды в зимний сезон, когда воздух становится сухим из-за отопления и погодных условий: холодный ветер, резкий перепад температур и низкая влажность сами по себе сильно сушат кожу, усугубляя эффект повреждения липидного барьера.

Как правильно принимать ванну без риска для здоровья? Для большинства здоровых взрослых оптимальная продолжительность приема теплой ванны составляет 15—20 минут. Что касается подходящей температуры воды — это диапазон от 36° до 39°С. Детям младше трех лет и пожилым людям предпочтительнее ограничиваться температурой не выше 37°С, поскольку их кожа чувствительна к перегреву. Такая же температура воды допустима, если возникает желание принять ванну при простуде.

