Гиперкератоз стоп требует круглогодичного ухода

Почему кожа на пятках отличается чрезмерной сухостью

Если у одних пяточки все время остаются мягкими без проведения особых манипуляций, у других повышенная сухость кожи стоп и развитие гиперкератоза — утолщения рогового слоя эпидермиса представляет настоящую проблему и требует круглогодичного ухода. Что может влиять на состояние кожи стоп в зимнее время?

Основные причины сухости кожи стоп и гиперкератоза зимой:

• низкая влажность воздуха — работающие системы отопления снижают уровень влажности воздуха в помещениях, что вызывает испарение влаги с поверхности кожи, приводящее к чрезмерной сухости и трещинам;

• закрытая обувь и носки — теплая зимняя обувь и шерстяные носки создают условия повышенного потоотделения и раздражения кожи, от недостаточной вентиляции ног проблемы с кожей усиливаются;

• дефицит витаминов — снижение количества витаминов и минералов в рационе питания в зимний период влияет на качество кожи;

• использование неподходящих косметических средств — применение мыла и гелей с агрессивными компонентами в составе лишает кожу необходимых защитных веществ, увеличивая вероятность развития гиперкератоза;

• заболевания эндокринной системы — гиперкератоз может развиваться вследствие нарушения гормонального фона, патологий щитовидной железы и сахарного диабета, ухудшающих общее состояние кожи;

• генетическая предрасположенность — некоторые люди генетически склонны к быстрому формированию толстых слоев кожи на подошвах стоп, что требует особого ухода.





Что делать с повышенной сухостью пяток? При борьбе с сухостью кожи стоп и гиперкератозом необходим тщательный уход за ногами. Помимо салонного педикюра, не обойтись без ежедневного нанесения увлажняющего крема или специального бальзама после мытья, обеспечивающих защиту и восстановление pH. Помогает применение скрабов и пилингов — используйте мягкие абразивные средства для удаления омертвевших клеток кожи. В домашних условиях также можно применять парафин и воск для стоп — это настоящее спасение при гиперкератозе.

«Правильный выбор обуви тоже имеет значение — отдавайте предпочтение качественной зимней обуви, обеспечивающей хорошую циркуляцию воздуха и минимизацию избыточного потоотделения, а на работе имейте вторую пару, чтобы не ходить весь день в сапогах», — говорят подологи.

Питьевой режим тоже важен — поддерживайте нормальный уровень гидратации организма, употребляя достаточное количество чистой питьевой воды ежедневно. Скорректируйте питание — позаботьтесь о сбалансированном поступлении витаминов A, E, D и группы B, участвующих в обменных процессах и регенерации тканей. И обязательно уделите внимание лечению сопутствующих заболеваний — если проблемы с кожей связаны с внутренними патологиями, проконсультируйтесь с врачами соответствующих специальностей.

