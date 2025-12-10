Ингаляция с лавровым листом облегчит симптомы простуды

Отвар также можно использовать для промывания носа

Отвар лаврового листа — популярное народное средство, которое используется для укрепления здоровья и лечения различных заболеваний. Лавровый лист обладает множеством полезных свойств благодаря своему богатому химическому составу, включающему эфирные масла, дубильные вещества, витамины и минералы.

Лавровый лист помогает уменьшить воспаление и облегчить симптомы простуды, гриппа и других респираторных инфекций. Эфирные масла лавра известны антибактериальным эффектом, что позволяет бороться с инфекциями. Регулярное употребление отвара повышает иммунитет и сопротивляемость организма к болезням.

Важно! Применение отвара внутрь необходимо согласовать с лечащим врачом. Отвар лавра противопоказан людям, склонным к аллергии, беременным и кормящим женщинам, при обострении патологий ЖКТ и почек, тем, у кого нарушены свертывающие способности крови.





Отваром улучшается работа желудочно-кишечного тракта, он избавляет от метеоризма, может быть показан при сахарном диабете в качестве вспомогательного средства, из него делаются компрессы для суставов при артрите и ревматизма, отвар годится в качестве ополаскивателя для волос с целью их укрепления и стимуляции роста, а еще подходит для ингаляций и промываний носа при простуде.

Ингаляция. Отвар на основе равного количества цветков календулы и лаврового листа можно залить в ингалятор, согласно инструкции к прибору, также в жидкость добавляется капля эфирного масла эвкалипта. Процедуре нужно уделить 10 минут.

Промывание. При насморке можно 5 лавровых листов залить 300 мл кипятка, настоять, процедить и смешать с раствором морской соли — 1 ч. л. на литр теплой воды. Несколько раз в день этим раствором промывают нос.

Читайте также: В сезон простуд следует добавлять в чай чабрец.

Смотрите еще: Укропная вода помогает пищеварению и нервам.