Что становится пусковым механизмом к развитию псориаза

Какие виды патологии бывают

Псориаз — это хроническое воспалительное заболевание кожи неинфекционной природы, которое проявляется образованием красных шелушащихся пятен (бляшек). Эти пятна часто сопровождаются зудом и дискомфортом. Заболевание носит рецидивирующий характер, периоды обострения сменяются временами ремиссии.

Причины возникновения псориаза окончательно не установлены, однако существуют факторы, способствующие развитию заболевания:

• генетика — у многих пациентов выявляется наследственная предрасположенность к заболеванию;

• иммунологические нарушения — изменение функций иммунной системы запускает нежелательные реакции в организме;

• стрессовые ситуации — эмоциональные потрясения, нервное напряжение способствуют запуску болезни;

• инфекции — некоторые инфекции, особенно стрептококковые, могут спровоцировать появление высыпаний;

• эндокринные нарушения — сахарный диабет и болезни щитовидной железы способны пробудить псориаз;

• повреждения кожи — травмы, ожоги, царапины иногда вызывают образование новых бляшек при имеющейся патологии — феномен Кебнера;

• курение и алкоголь — имеются исследования, подтверждающие негативное влияние вредных привычек на появление заболевания.

«Наиболее распространенная форма болезни — простой, или вульгарный, псориаз, характеризуется появлением сухих розово-красных бляшек, покрытых серебристыми чешуйками», — говорят дерматологи.





Существует также экссудативный псориаз: часто бывает при лишнем весе, сахарном диабете, болезнях щитовидной железы, у бляшек наблюдается сильное намокание и выделение из них прозрачной жидкости. При себорейном псориазе наличие высыпаний отмечается на волосистой части головы, носогубных складках, за ушами, между лопатками, с чешуйками желтоватого оттенка, которые на голове похожи на простую перхоть. Каплевидный псориаз типичен для детского и подросткового возраста, он становится результатом ангины или иной стрептококковой инфекции. Кожа при нем покрывается множественными мелкими ярко-красными узелками.

При пустулезном псориазе на кожном покрове образуются мелкие поверхностные пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью. Встречается и псориатическая эритродермия, относящаяся к тяжелой форме болезни: при ней поражается практически весь кожный покров — он краснеет, отекает, делается горячим, покрывается чешуйками. Инверсному псориазу присущи типичные бляшки в нетипичных местах — кожных складках: в области подмышечных впадин, паховой зоне, под молочными железами, в складках живота. Также медикам известны случаи псориатического артрита: болезнь может развиться до, после или совместно с кожными аномалиями. Поражаются любые суставы, но зачастую пальцы на руках и ногах, коленные и тазобедренные. Важно отметить, что у некоторых пациентов формы псориаза могут сочетаться.

Читайте также: Почему желтеет кожа на ладонях.

Смотрите еще: Вчерашние носки могут стать причиной развития грибка.