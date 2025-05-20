У кого может развиться новый диабет V типа

Что известно об этом заболевании

В 2025 году сахарный диабет V типа стал официально признанной самостоятельной формой заболевания, утвержденной Международной федерацией диабета. Так ли нова эта патология и кто с ней сталкивается?

Заболевание касается худых, истощенных людей, у которых почти нет висцерального жира. Их кровь отличается гипергликемией — высоким уровнем глюкозы, при этом организм не склонен к кетозу, как это бывает у пациентов с сахарным диабетом I типа. Производство инсулина при этом варианте болезни снижено, ткани быстро впитывают глюкозу. Таких пациентов нельзя лечить стандартными дозами инсулина — подходят только микродозы в объеме 20% от стандарта.

Первое описание этого вида диабета случилось еще в 1955 году, однако тогда данный диабет отнесли лишь к разновидности диабетов I и II типов. И только в 2020 году благодаря масштабным исследованиям было доказано о существовании именно V типа сахарного диабета.

«Склонность к такому диабету бывает у людей, столкнувшихся с голодом или неполноценным питанием в детском возрасте; у тех, кому проводились бариатрические операции или назначались препараты для похудения. Еще это пациенты с диагнозом „расстройство пищевого поведения“, среди которых, например, анорексия, а также те, у кого пищеварительная система работает с нарушением», — говорят эндокринологи.

Сейчас Всемирной организацией здравоохранения ведется разработка клинических рекомендаций о том, как лечить пациентов с диабетом V типа, потому что применение к ним стандартной терапии считается недопустимым.





Какие типы диабета нам еще известны:

• I тип — является аутоиммунным. Формируется из-за того, что иммунной системой по ошибке атакуются бета-клетки поджелудочной железы, занятой производством инсулина, что ведет к полному прекращению его выработки. Это обычно врожденное заболевание, реже оно развивается в результате осложнений после перенесенной вирусной инфекции, которая стала причиной бурной аутоиммунной реакции организма. Как и при V, пациенты с I типом диабета, как правило, худые, а еще у них случается кетоз — при этом состоянии организмом с целью получения энергии начинают расщепляться клетки жира, что приводит к накоплению кетоновых тел.

• II тип — именуется инсулинорезистентным. Формируется при отсутствии реакции организма на вырабатываемый поджелудочной железой инсулин — инсулинорезистентности. Ключевой фактор, провоцирующий инсулинорезистентность — наличие ожирения.

• III тип — назван вторичным. Его появление связано с последствием какой-то болезни, например патологических изменений в поджелудочной железе.

• IV тип — определен гестационным. Причина его развития — временное нарушение обмена глюкозы из-за гормональной перестройки женского организма во время вынашивания ребенка. Чаще по окончании беременности все нормализуется, но иногда гестационный переходит в сахарный диабет II типа. Некоторые классификации вместо гестационного диабета сообщают о «возрастном» диабете, которым болеют худощавые пожилые люди.