Четыре признака рака простаты при посещении туалета

Мужчинам с этими симптомами нужно проверить здоровье

Каждый восьмой мужчина рискует столкнуться с онкологией предстательной железы, и, чтобы минимизировать риски, связанные с этой патологией, мужчинам после 40 лет следует ежегодно посещать уролога. До наступления этого возраста рекомендуется проходить профилактические осмотры каждые три года. Если у мужчины есть хронические заболевания мочеполовой сферы, график осмотров устанавливает врач.

К сожалению, многие мужчины предпочитают тянуть до последнего, не обращая внимания на тревожные симптомы организма. Какие проявления могут говорить уже о развившейся патологии?

«Проблемы с мочеиспусканием — ключевой момент в диагностике рака простаты. Если мужчина стал чаще ходить в туалет, чем обычно, особенно тревожны ночные позывы, если мочеиспускание стало плохо контролируемым — сложно начать мочиться либо остановиться, также заметно ослабление потока, если мужчина испытывает болезненность или жжение при справлении малой нужды — необходимо срочно пойти к врачу. Помимо этого, в моче, а также сперме, могут присутствовать примеси крови», — информируют урологи.

Часто симптоматика делается выраженной уже при существенном увеличении предстательной железы и запущенном состоянии. Но важно отметить, что эти признаки не всегда гарантируют тяжелый диагноз, однако в любом случае требуется незамедлительное обследование.

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